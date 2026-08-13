82 lata temu na Starówce wybuchł tzw. czołg pułapka
13 sierpnia 1944 roku na ulicy Kilińskiego w Warszawie eksplodował niemiecki pojazd wypełniony 500 kilogramami trotylu, wprowadzony przez powstańców w przekonaniu, że to zdobyczny czołg. Zginęło około 300 osób, a dzień ten do dziś upamiętnia Dzień Pamięci Starówki.real_scoria
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Komentarze (75)
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A szkoda. Należało im się za tą klęskę którą spowodowali.
A, i w opisie znaleziska jest informacja nieprawdziwa. To nie był "czołg pułapka" tylko pojazd saperski do wysadzania umocnień który nasi geniusze wprowadzili pomiędzy tłum cywilów w pochodzie triumfalnym i przez przypadek zdetonowali gdy się zaklinował na przeszkodzie.
@jacoda: Patrząc na naszą scenę polityczną i jakie tematy wzbudzają najwięcej zainteresowania, to nadal nie wychodzi nam to zbyt dobrze. Może za kolejne 80 lat. ¯\(ツ)/¯
I przepraszam, że odniosę się do bieżącej polityki. Co dziś robi prezydent? Blokuje nominacje generalskie oficerom, tzw. liniowym. Wedle doniesień ugiął się dopiero wtedy, kiedy minister obrony zagroził wycofaniem wszystkich wniosków. A wszystko to gdy za naszą granicą trwa wojna.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sd.Kfz.301
-nie kilkaj, bo jebnie, nie....
Taaa… W czołgach jest tak mało miejsca, że pół tony trotylu wypełniłoby go na tyle, że nawet kierowca by się tam nie zmieścił. Czym był ten pojazd i co wybuchło – wytłumaczyło już kilku wykopków. Tylko po co powtarzać bezrefleksyjnie takie brednie, że to „czołg wypełniony 500 kg trotylu”?
#zakop za #informacjanieprawdziwa
Te polaki to jednak ofiary losu.
Po dziś