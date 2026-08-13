Mój dziadek miał 14 lat, był tam ze starszym bratem. Brat go wołał, by dołączył a dziadek już biegł po schodach na dół, gdy nastąpił wybuch - podmuch go odrzucił, ale przeżył, po bracie nie było śladu . Co roku chodziłem z nim na rocznicę i za każdym razem opowiadał ten koszmar jaki zobaczył.