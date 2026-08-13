Można się spierać czy mniej OZE w miksie, czy więcej, ale największym pozytywnym skutkiem tej transformacji jest likwidacja tych biedaszybów na Śląsku. Przez wiele lat politycy nie mieli jaj żeby się tym zająć na poważnie, a odnawialne źródła załatwią problem w parę lat nie pytając się nikogo o zdanie