11,6 mld straty w 2025 zanotowały polskie państwowe spółki górnicze
Polska Grupa Górnicza, JSW, Bogdanka, Południowy Koncern Węglowy. Wszystkie cztery poniosły w ub.r. łączną skonsolidowaną stratę netto 11,6 mld zł. PGG straciła 4,4 mld zł netto, JSW 6,2 mld zł, PKW 800 mln zł, a Bogdanka 160 mln zł.motvik
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Komentarze (105)
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Czyli utrzymanie ok 75 tys gornikow, kosztuje rocznie wiecej, niz utrzymanie 800 tysiecznego miasta.
Ja p------e.
@gnijacy_wypok: Buzek zdołał zlikwidować połowę i chwała mu za to.
Idol wykopków i kanału zero mówi, że węgiel to złoto, więc tak musi być.
zawsze będziemy do tego raka dokładać a głupi rząd daje się terroryzować górnikom
@krzysztof2033: za darmo czy za 50groszy?
Natomiast to Tusk wpycha tych debili na dyrektorskie stanowiska
@adammich: W tym masz rację, ale wyciągasz błędne wnioski, bo zapotrzebowanie na moc nie jest stałe i MUSISZ ograniczać produkcję. Więc jeśli nabudujesz cholernie drogich elektrowni jądrowych tyle żeby pokryć szczytowe zapotrzebowanie, to połowa albo i więcej nie będzie pracować optymalnie. OZE jest tanie i szybkie w budowie, łatwo się