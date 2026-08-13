Odkryto, jak dojrzałe astrocyty odbudowują uszkodzony mózg
Naukowcy z Uniwersytetu w Zurychu odkryli, że dojrzałe astrocyty w dorosłym mózgu potrafią odbudować uszkodzony obszar dzięki przemieszczaniu jąder komórkowych w stronę urazu. Mechanizm potwierdzono u pacjentów z rzadką chorobą autoimmunologiczną, co otwiera nowe możliwości terapii.real_scoria
- #
- #
- #
- #
- #
- 39
- Odpowiedz
Komentarze (39)
najlepsze
Chlać oczywiście można bo chlanie nie niszczy mózgu (ale wątrobę i inne już tak).
Pogorszenie się zdolności intelektualnych (czyli niszczenie mózgu) następuje wskutek słabego odżywiania się osób nadużywających a-----l a nie bezpośrednio od alkoholu. Nawet eksperymenty na szalce petriego dowodzą że stężenie alkoholu typu 1 promil i to przez 24h (czyli dużo dłużej niż normalnie) nie jest w stanie uszkodzić komórek nerwowych.
Hehe
Co istotne w tym papierze - dojrzałe astrocyty nie tracą zdolności podziału komórkowego, obszar uszkodzony nie tracą sieci naczyń krwionośnych i
A ja absolutnie wierzę w to że ktoś w to właśnie wierzy i że sobie siedzi na wysokiej wieży