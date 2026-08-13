Chlać oczywiście można bo chlanie nie niszczy mózgu (ale wątrobę i inne już tak).Pogorszenie się zdolności intelektualnych (czyli niszczenie mózgu) następuje wskutek słabego odżywiania się osób nadużywających a-----l a nie bezpośrednio od alkoholu. Nawet eksperymenty na szalce petriego dowodzą że stężenie alkoholu typu 1 promil i to przez 24h (czyli dużo dłużej niż normalnie) nie jest w stanie uszkodzić komórek nerwowych.