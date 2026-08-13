Rowerzyści zatrzymali luksusowego mercedesa po nielegalnym wjeździe do rezerwatu
Droga marka samochodu już nie chroni przed odpowiedzialnością, nie stawia ponad prawem. Przynajmniej w dużych miastach. Rower staje się orężem wykształconej klasy średniej. Bardzo - jak dla mnie - wzruszające. Duże, uniwersyteckie miasta, wyrwały się ze wschodniej mentalności.Poludnik20
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Komentarze (125)
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@TenLoginJuzIstnieje11111111: skoro brązowy krzyż zasługi dostaje jakaś powiatowa rzeczniczka praw konsumenta, której jedyną aktywnością jest pisanie grafomańskiego bloga, to tutaj za samo nagłośnienie problemu Pan Konfitura i Pan Galiński powinni być chociaż przez media zaproszeni do dyskusji. A póki co jedynie co to są piętnowani. Chociaż akurat „Państwo w państwie” i krytyka jaka stamtąd popłynęło spowodowała większe zainteresowanie.
a jeszcze rowerzyście sie oberwie za tamowanie ruchu
(✌ ﾟ ∀ ﾟ)☞ dzbanowi, tylko ogolnie
- Seniorka wjechała w osiedlową uliczkę pod prąd, dostała dwa mandaty po 5k
- Typiara w mercedesie wjechała do parku obejrzeć zachód słońca, potem odjechała między ludźmi. Policjant nie ma podstaw do wystawienia mandatu.
Dziękuje dobranoc
@ketrab86: aaa to zasłużone 10k pln
@dymaczdusz: a to już wina PiSu, który zmienił przepisy i teraz jest zakaz picia "w miejscach publicznych" jak masz działkę która nie jest ogrodzona to też jest (no, może być, bo nie zawsze) miejsce publiczne i też ci nie wolno pić na własnej ziemii xD
@dymaczdusz: To raczej kwestia oznakowania. Z tego co kojarzę to faktycznie tam nie ma żadnego zakazu wjazdu,. ani fizycznego oddzielenia alejki od ruchu samochodowego. Po prostu jest zjazd z asfaltu w drogę szutrową.
No zasmiane nawet
A tak serio to jeżdżę i rekreacyjnie i commuting. Zaiste czuję wyższość nad ulańcami w samochodach, tym niemniej jestem biedakiem xD. Przynajmniej leasingu za SUVa nie mam na karku, to i mam mniej nerwowe życie.
Co? XD
https://www.youtube.com/watch?v=tWabqyQ-GTg
dwa niektóre rowery te na wypasie są dość ciężkie i podniesienie do poziomu w powietrzu jak ten Pan na filmie może nie należeć do łatwego a co dopiero do szybkich ruchów i machanie