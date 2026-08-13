Widać że wybory idą hahah postępowania , zawieszania i inne uje...na kaście ..

A mechnizm działa tak: zawieszony sedzia, prokurator nawet gdy udowdnią winę siedzi sobie na tym zawieszeniu aż sprawa się nie przedawni i otrzymuje 80% wypłaty ale też również wzystkie dodatki i premie np za staż itp, po przdawnieniu wraca do zawodu i wypłacają mu zaległe 20% + odsetki bo przecież sprawy nie było - przedawniła się.... ponoć jakiś rekordzista Pokaż całość