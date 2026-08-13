Postępowanie dyscyplinarne wobec prokuratorki, która wypuściła pijanego kierowcę
"Prokurator okręgowy w Częstochowie skierował wniosek o wszczęcie postępowania wyjaśniającego wobec prokuratorki, która nie aresztowała pijanego recydywisty z dwoma zakazami, rozbijającego się Audi na autostradzie A1."paramedix
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Komentarze (40)
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@jednorazowka:
Upomnieć kogoś to jak na niego nakrzyczeć.
Takich rzeczy się nie robi bo się wtedy premier gniewa.
@tomasz-jedon: To jest działanie w stanie wyższej konieczności i nie podlega karze.
czyli standardowe - święta krowa zawaliła ale złe dziennikarze narobiły szumu więc dla picu udamy że coś tam trzepiemy urzędasa
Nie dyscyplinarne tylko wyjaśniające, czytać nie umiesz?
Komentarz usunięty przez autora
A mechnizm działa tak: zawieszony sedzia, prokurator nawet gdy udowdnią winę siedzi sobie na tym zawieszeniu aż sprawa się nie przedawni i otrzymuje 80% wypłaty ale też również wzystkie dodatki i premie np za staż itp, po przdawnieniu wraca do zawodu i wypłacają mu zaległe 20% + odsetki bo przecież sprawy nie było - przedawniła się.... ponoć jakiś rekordzista