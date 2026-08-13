Pilny komunikat do wszystkich Polaków. Dotyczy numeru PESEL
W wyniku cyberataku na firmę MyDr wyciekły dane o lekach i receptach 19 mln Polaków. Szef resortu cyfryzacji podkreślił, że każdy polski obywatel powinien mieć zastrzeżony PESEL.Z_ostatniej_chwili
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Komentarze (310)
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Skoro tak, to niech zastrzegą domyślnie każdemu.
Niech będą zawsze zablokowane, a jak będę chciał brać kredyt (pewnie nigdy) to sobie odblokuję na chwilę.
Czy nie?
może ministerstwo ruszy swoje szanowne 4 litery i rozwiąże problem systemowo
@oOobywatel: Jest taska szansa. Wszak sami najpierw zaczęli gromadzić wszelkie dane poufne w scentralizowanych bazach kilka lat temu i już wtedy "szury" trąbiły że tak będzie to słyszało się o płaskoziemcach albo ruskich onucach. To jest po pierwsze durny pomysł właśnie dlatego a po drugie po co im aż tak szczegółowe dane? Można sobie rozważać...
Skoro mechanizm działania PESEL jest dla mnie niebezpieczny, a mimo to rząd szasta moim PESELem na lewo i prawo - np. w bazie KRS albo Księgach WIeczystych, to proszę mi ten PESEL zabrać w p---u!
To jest żenada, że trzeba chronić swój numerek, którym przedstawiasz się jak imieniem w każdej instytucji, bo jeden debil z drugim debilem nie
No ale po co takie przepisy wprowadzać, jeszcze by się obywatelom żyło minimalnie przyjemniej w tym kraju ( ͡° ʖ̯ ͡°
@bama-kala: należy dodać, że te dane są publikowane przez urzędników (np. w KRS czy Księgach Wieczystych).
@BreathDeath: kto tej firmie dał bazę danych?
@Gjbgghbhhjj: xD
Nie pójdziesz do lekarza i się przekręcisz - twoja wina
Pójdziesz do lekarza, a później twoje dane wyciekną z systemu,który jest używany przez
@robercik3c: i tak jest traktowany. Jego zastrzenie to taki "red flag" dla bankow i innych bocianow, ze ten koles ktory przyszedl do nich z lewym dowodem osobistym moze byc oszustem. Dzieki temu moga
@tenziom: ja p------e, haslo i 2FA chcesz, ale mObywatela, ktory podobna funkcje realizuje nie chcesz?
Zdajesz sobie sprawe co by sie stalo z wyciekiem hasel?
Logujac sie do serwisow z haslem i 2FA uzywasz nazwy jakiego uzytkownika. pesel to jest wlasnie taka nazwa (czy numer indetyfikacjny) jest unikalny i rozpoznawalny przez panstwo. Do jego autentyfikacji potrzebujesz fizycznego dokumentu ze zdjeciem. To jest twoje haslo.