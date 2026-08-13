To ja nie rozumiem, skoro każdy obywatel powinien mieć zastrzeżony pesel, to czemu nie są one domyślnie zablokowane? Po co komu odblokowany w takim razie? Dlaczego musimy o tym pamiętać i sami klikać coś w aplikacjach, a jeśli ktoś tego nie zrobi to trąba i ma pecha?

Niech będą zawsze zablokowane, a jak będę chciał brać kredyt (pewnie nigdy) to sobie odblokuję na chwilę.



Czy nie?