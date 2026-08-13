Kibolska demolka w Zabrzu! 50 zamaskowanych osób pojawiło się pod lokalem...
Grupa kilkudziesięciu osób obrzucała lokal, w którym przebywali kibice Ferencvarosu, z którym Górnik zagra w rewanżowym meczu 3. rundy eliminacji Ligi Europy. Jedna osoba została poszkodowana...Trzebieslawice
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Komentarze (122)
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Wychodzi na to że idąc na mecz z rodziną jako piknik możesz być porównany do gościa na bramce w klubie nocnym, który przy okazji ogarnia d---i. No chyba, że to Kraków to tam dochodzą jeszcze sprinty z maczetą.
@merciless85: Daj dokładny cytat, jakbyś żył w tamtych czasach to byś wiedział jak wyglądały sytuacje na meczach. A sytuacja o której wspominasz miała miejsce podczas napaści właśnie kiboli na kibiców/kiboli na dworcu. Jak ciebie ktoś napada to ciężko się nie bronić prawda?
@ipkis123: Podpowiem Ci: tak on to odróżnia. Kibic to ktoś, kto nie da zarobić na dragach i nie mieści mu się raca w doopie. Więc z jego punktu widzenia to ktoś mało warty na stadionie. A co do rodziny vs zorganizowana grupa przestępcza, to tu różnic nie
@Gieekaa: Ano - jaka "szlachta" taka szlachetna walka. Mentalnie epoka kamienia łupanego.
@Shagal: W największym skrócie: Ferencvaros ma zgodę ze Śląskiem Wrocław, z którym Górnik średnio się lubi.