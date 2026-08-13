Egzaminatorzy oblewacze. Gnębią kursantów dzięki zmianie prawa.
Środowisko egzaminatorów wywalczyło zmianę prawa na mniej korzystną dla zdających.AndrzejInstruktor
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Środowisko egzaminatorów wywalczyło zmianę prawa na mniej korzystną dla zdających.AndrzejInstruktor
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Komentarze (168)
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Np nie wiedza ze nie mozna jechac po chodniku, nie wiedza czym sie hulajnoga od motoroweru rozni, o parkowaniu juz nie wspomne
A to sa ludzie ktorzy zdali panstwowy egzamin
Tzn. inaczej - nie jest to winą bezpośrednio samego egzaminu, bo do egzaminu to
Co na egzaminie? Teoria śpiewająco z marszu, praktyka za szóstym razem.
@real_scoria: akurat z tym najeżdżaniem na linie to od zawsze tak było. Mnie tak uwalili pierwszy raz miliard lat temu. Lało oberwanie chmury, ciemno bo to p---------k był, *uja widać. Praktycznie dojeżdżaliśmy do ośrodka, ale po przejechaniu skrzyżowania najechałem delikatnie na linię od przystanku autobusowego... typ od razu zakończył mi egzamin.
Pod koniec drugiego oblania powiedziałem typowi że jest nieudacznikiem że tak się zachowuje i moje oblanie tego nie zmieni bo ja zdam prędzej czy później.
Żeby nie było, byłem kulturalny, no ale bez jaj jeździłem 2 i pół godziny maglowania, typ ewidentnie szukał by się do czegoś p-------ć.. i znalazł, zero tłumaczenia że to się
Nawet ten typek co uczył mówił że to jest nienormalne co wyprawiają, bo tam opowiadał o sytuacjach które spotkały kursantów w tym
@Jarek_P: Tak. Powinniśmy.
I teraz piękne uzasadnienie dlaczego - skoro EFEKT jest ten sam, to po co za nasz efekt płacić więcej i robić ludziom więcej problemów?
- ciężka atmosfera co najmniej jakbyś robił egzamin na F-16 i loty bojowe w Iranie,
- jest drogo i jak głupio uwalisz to ponad 200 pln w piach,
- czas oczekiwania sięga czasem prawie miesiąca.
Jeszcze w rejonie egzaminacyjnym jest myślę około kilkunastu takich miejsc pułapek, które znają dobrze lokalsi, np. mieszkańcy dzielnicy
przecież dlatego wybiera się OSK z rejonu gdzie zdajesz, a oni potem specjalnie Cie wożą po takich pułapkach zamiast uczyć czegoś bardziej pożytecznego, co prawda nie nauczą cie wtedy dobrze jeździć, ale będzie Ci łatwiej zdać :)
Egzaminatorzy walczą o zmianę prawa żeby móc u--------ć więcej egzaminowanych - przecież to jest jakiś absurd
@anteniusz: układ
- po tym jak egzaminowany uwalił, ma prawo do np. 15 minut jazdy po mieście z egzaminatorem gdzie on wyznacza trasę (oczywiście zgodnie z przepisami) i dostaje te samą tabelkę, a uwalony egzaminator po 3 takich uwaleniach (powiedzmy w ciągu miesiąca) traci uprawnienia egzaminatora.
Obstawiam że jakby przepis wprowadzić w poniedziałek to już w środę nie byłoby
12 lat temu gdy zdawałem tam egzamin, to pierwszy egzaminator oblał mnie przez to „Że on widział że nie zauważyłem drzewa w trakcie parkowania” i przez to uznał, że nie jestem uważny w trakcie jazdy
plot twist: Drzewo stało na chodniku z wysokim krawężnikiem, więc
W wielu miejscach linie są tak wymalowane, że trzeba by Smartem niemal w miejscu zrobić obrót, żeby na linię nie najechać.