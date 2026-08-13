Nie od dziś wiadomo, że takie ośrodki to maszynki do robienia pieniędzy. W Belgii była afera, bo ośrodek egzaminacyjny w Brukseli odgórne nakazywał egzaminatorom oblewanie 80% zdających egzamin.



12 lat temu gdy zdawałem tam egzamin, to pierwszy egzaminator oblał mnie przez to „Że on widział że nie zauważyłem drzewa w trakcie parkowania” i przez to uznał, że nie jestem uważny w trakcie jazdy

plot twist: Drzewo stało na chodniku z wysokim krawężnikiem, więc Pokaż całość