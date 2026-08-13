Organizatorzy festiwali nie są bezkarni. Za takie akcje należy się zwrot kasy
Wyobraź sobie, że kupujesz bilet za kilkaset złotych, planujesz wyjazd od miesięcy, a na miejscu okazuje się, że zamiast ulubionego artysty oglądasz telebim, stojąc za filarem. Do tej pory organizatorzy imprez masowych często pozostawali bezkarni, zasłaniając się murem absurdalnych zapisów w regulamFXMAG
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Komentarze (55)
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@jamajskikanion: drugi raz też cie wyruchają - nowa nazwa, nowe miejsce, nowa grafika, ci sami ludzie
Fani fify czy gier bethesdy xD
Nie trzeba byłoby zwracać 100% kwoty. Ludzie maja i tak sporo wyrozumiałości. Wystarczy
ktoś przytulił kilka milionów
https://kultura.wp.pl/914-dni-ciszy-po-fest-festivalu-kupili-bilety-zostali-z-dlugami-7250064120805696a
UOKiK [tylko] ma opublikowany poradnik dla konsumenta. W jaki sposób mówi basta, skoro nie ma tu nic o
myślałem, że opisywany jest "Teatr Szekspirowski" w Gdańsku ;)
Właściciel tego przybytku na początku sprzedawał bilety miejsc z których mogłeś widzieć tylko filar.
TO miejsce to w ogóle jakieś projektowe nieporozumienie. Raz że przeszkadzają filary w obserwacji przedstawienia, ale poza tym