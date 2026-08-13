Wyobraź sobie, że kupujesz bilet za kilkaset złotych, planujesz wyjazd od miesięcy, a na miejscu okazuje się, że zamiast ulubionego artysty oglądasz ... filar, a za nim scena na której odgrywane jest przedstawienie.



myślałem, że opisywany jest "Teatr Szekspirowski" w Gdańsku ;)



Właściciel tego przybytku na początku sprzedawał bilety miejsc z których mogłeś widzieć tylko filar.

TO miejsce to w ogóle jakieś projektowe nieporozumienie. Raz że przeszkadzają filary w obserwacji przedstawienia, ale poza tym Pokaż całość