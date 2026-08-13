Oczywiście świnie ebane za nasze w tych porszakach, już w ogóle jak tylko widzę porsze to zakładam, że to jakaś "zaradna" lekarzyna xD



Wiem, że to żałosne, ale planowałem zakup 911 w niedalekiej przyszłości, a konowały mi tak obrzydziły te auta, że wolałbym jeździć na rowerze byleby nikt nigdy nie skojarzył mnie z tą grupą. Już mnie brzydzą bardziej niż górnicy, a myślałem, że bardziej się nie da.