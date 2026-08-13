Lekarz milioner zniknął po aferze. Kacprzyk widziany w swoim aucie miał
przekroczyć prędkość. Dwa miesiące po wybuchu afery wokół Dawida Kacprzyka i Szpitala Południowego młody lekarz był widziany za kółkiem. Dalej jeździ wartym ponad pół miliona złotych Porsche Panamera33223479234
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Komentarze (172)
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Oni wrogów politycznych nie mogą rozliczyć a co dopiero swoich
Wiem, że to żałosne, ale planowałem zakup 911 w niedalekiej przyszłości, a konowały mi tak obrzydziły te auta, że wolałbym jeździć na rowerze byleby nikt nigdy nie skojarzył mnie z tą grupą. Już mnie brzydzą bardziej niż górnicy, a myślałem, że bardziej się nie da.
Bo problemy w Polsce wynikają z tego że jesteśmy społeczeństwem kastowo-feudalnym i tym na górze jest dobrze gdy tym na dole jest źle. W krajach bardziej egalitarnych władza nie ma się za inny gatunek człowieka niż proletariat, u nas od zawsze szlachta uważała parobka za zwierzę juczne i coś między psem a
Ale jednak kasta czuje się odpowiedzialna za los poddanych, nie jest odczepiona od nich.
Może