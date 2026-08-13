Rejestracje z Ukrainy już nie pomogą. Posypią się mandaty z fotoradarów
Kierowcy spoza UE, w tym z Ukrainy, często unikali kar za wykroczenia zarejestrowane przez fotoradary. Resort infrastruktury zapowiada zmiany, które mają wreszcie uszczelnić system i skutecznie wyegzekwować należne mandaty. Chodzi m.in o nową umowę z Kijowem dotyczącą wymiany informacji o sprawcachairaG
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Komentarze (144)
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spokojnie, za parę lat dojdą do wniosku, że można wymagać, aby samochody przyjeżdzajace z Ukrainy miały ważne badanie techniczne... minęły 4 lata i nic się z tym nie dzieje...
a wystarczyło przy każdym przejściu granicznym udostępnić plac dla stacji diagnostycznych... prywatne biznesy szybko by się tam rozwinęły...
Wtedy wszyscy szybciutko by płacili...
@PrezesBoss: Ty myślisz, że nie mają??? Komu by się chciało objeżdżać budki żeby zgrać na pendrive materiał jak modem internetowy kosztuje "stówkę" a pakiet pozwalający wysłać te kilka GB/tydzień jakieś pojedyncze zł miesięcznie...
Mają, a pewno mają.
Pojazd na który jest wystawiony mandat nie może przekroczyć granicy bez uiszczenia go. Do tego zatrzymanie pojazdu, jeśli mandat nie zostanie na miejscu uiszczony...
"Posypią się mandaty"
<ziewa>
Nie ma na to zadnych narzedzi.
@fonderal: i jak to ma funkcjonować w upadłym państwie gdzie 1/4 jest rozpieprzona w drzazgi więc każdy może być "stamtąd, tolka razbambili", a do tego korupcja jest tak wielka, że za kilka papierów możesz mieć nowe dane xd
schissen
schaufeln
schweigen
hahaha