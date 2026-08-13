spokojnie, za parę lat dojdą do wniosku, że można wymagać, aby samochody przyjeżdzajace z Ukrainy miały ważne badanie techniczne... minęły 4 lata i nic się z tym nie dzieje...a wystarczyło przy każdym przejściu granicznym udostępnić plac dla stacji diagnostycznych... prywatne biznesy szybko by się tam rozwinęły...