Sony kończy z płytami. Stop Killing Games wspiera pozew przeciw PlayStation
Od 2028 r. nowych gier PlayStation nie kupimy już na płytach. Tymczasem holenderski pozew zarzuca Sony, że zamknięty PlayStation Store już dziś odbiera graczom realną konkurencję cenową. Stop Killing Games właśnie wsparło tę walkę.BigBadDice
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Komentarze (68)
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Po prostu wystarczyło by pomysły korporacji zweryfikować portfelem. Zero abonamentów za PSN, zero zakupów na PS Store i problem po 2 kwartałach sam by się rozwiązał.
Zachowanie jak u ćpuna na głodzie...
@EmJakMarian:
Też gracze: tak, chętnie przepłacę i kupię na kilka miesięcy przed premierą cyfrowy preorder GTA VI, którego przecież i tak nie zabraknie.
Do 2028 roku sąd nie ma podstaw do działania ponieważ są płyty w sprzedaży.
Po 2028 roku zobaczymy co się stanie, ale NIE MA ŻADNEJ OPCJI przywrócenia płyt przez Sony o ile sami nie zechcą ich przywrócić.
Jedyna sprawa sądowa jaką tutaj można mieć, to jeżeli Sony zamknie sprzedaż wyłącznie do PS Store. Ale Sony już ogłosiło, że będzie prowadzić sprzedaż kluczy przez autoryzowanych
Ot trzeba zwiększyć zysk i oni nawet nie słyszą głosu klientów a nawet jak słyszą to ignorują to. Odpowiedzialność jest rozmyta i nikt nie czuje się odpowiedzialny za winę poza tym trudno wyłączyć machinę, którą się odpaliło po przedstawieniu 1000 raportów, że profit będzie i to super nieziemski pomysł.
Moim
@electroN: Ale wiesz, że tak nie ma i nie będzie? XD. Brak płyt w niczym tu nie pomoże, a wręcz przeciwnie. Dziwne rozumowanie masz..