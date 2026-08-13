Część korporacji to działa tak, że ma wywalone nawet na swoich klientów i prędzej się rozpadną niż prezesi i inni zmienią decyzję.

Ot trzeba zwiększyć zysk i oni nawet nie słyszą głosu klientów a nawet jak słyszą to ignorują to. Odpowiedzialność jest rozmyta i nikt nie czuje się odpowiedzialny za winę poza tym trudno wyłączyć machinę, którą się odpaliło po przedstawieniu 1000 raportów, że profit będzie i to super nieziemski pomysł.

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