Najpierw uchwalono SCT, potem wykonano nowe pomiary, a miasto podało wyższe wart
KRKnews dotarł do szczegółowych wyników badań stężenia dwutlenku azotu przeprowadzonych jesienią 2025 roku na zlecenie Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie. Dane szwajcarskiego laboratorium Passam AG potwierdzają, że problem NO w Krakowie istnieje, ale pokazują też jego bardzo nierównomierny cLardor
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Komentarze (58)
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Problem zanieczyszczeń NO2 ma ewidentnie charakter punktowy przy głównych arteriach. Nikt z mieszkańców celowo nie stoi na środku alei Trzech Wieszczy i nie wdycha tych zanieczyszczeń. Wewnątrz osiedli, czy miejsc największych skupisk ludzi najpewniej stężenie NO2 może być dość akceptowalne, ale
@jakub-dolega: a strefa jak była - tak została.
Gdyby chodziło o czystość powietrza to by zakazali pieców
A PO miało ten syf na dłoni przez ponad rok i nikt się nie zainteresował, czy przekręciarze z PiSu nie ukryli jakiegoś dziadostwa (albo wręcz przeoczyli, są tak durni że to możliwe). Nawet nie trzeba było robić analiz, bo całe branże huczały że trzeba skupować spółki żyjące tyle a tyle, zajmujące
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