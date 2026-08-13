@enron: autorem KPO jest PiS. To PiS napisał KPO z dziurami, że można było złożyć prawidłowy wniosek o jacht.

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A PO miało ten syf na dłoni przez ponad rok i nikt się nie zainteresował, czy przekręciarze z PiSu nie ukryli jakiegoś dziadostwa (albo wręcz przeoczyli, są tak durni że to możliwe). Nawet nie trzeba było robić analiz, bo całe branże huczały że trzeba skupować spółki żyjące tyle a tyle, zajmujące