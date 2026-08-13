jak można pobrać 2 TB danych i nikt takiego ruchu nie zauważył? przecież to jest jakiś żart! Jakim prawem jakaś firma gromadziła dane Polaków czyli MyDr holenderska spółka holdingowa z grupy – Docplanner Subholdings B.V.? Kto kontrolował te firmę, która zbierała sobie wrażliwe dane Polaków do chmury? teraz nasze instytucje rządowe to sobie mogą robić kontrole pod publiczkę a jak zwykle nikt tego nie kontrolował.