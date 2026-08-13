Wyciek danych Polaków to żyła złota dla obcych służb. Zyskały potężną b--ń!
Dane blisko 19 mln Polek i Polaków mają jak na tacy. Ale nie to w tym wszystkim jest dla nich najważniejsze. Zagraniczny wywiad wcale nie musi analizować informacji o np. leczeniu milionów ludzi. Chodzi o coś innego: może posiadać własną listę osób go interesujących i porównać ją ze skradzioną bazą.toptoptop
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Komentarze (176)
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ale ostatnio ma oblężenie :) wiec wiadomo - nie działa najlepiej/wcale.
@Tasde: Amen bracie. Też nie rozumiem tego wieszania psów na adminach. Jeżeli audyt stwierdzi, że nie dopełnili procedur to kara ma być. W przeciwnym wypadku za co? To tak jakbyś się jeden z drugim zabunkrował w swoim domu, wydał kupę kasy na zabezpieczenia a złodziej znalzł sposób i cię okradł. I co? Ty powinieneś
@sylwke3100: mieli ale pomyśleli że dla beki powiedzą gojom żeby nie było nudy
Masz pilnować swoich danych ale jak komuś wyciekną to nie ma kogo pociągnąć za to.
@amelinowa: analogia bylaby trafna, gdyby Polska byla prywatnym konsorcjum. Za dane odpowiada zarządca ich, czyli w tym wypadku prywatna firma. Od sledztwa i ewentualnych konsekwencji jest UODO. Proponuje się nie wypowiadać, jak się nie ma pojęcia o temacie.
Ta palma to jeden z obciachów Warszawy.
@manupeaceaok: wszyscy polacy de facto je posiadają, a ty się tam tylko możesz zalogować, lub nie