Rząd szykuje nową opłatę za ubrania. Zapłaci producent, czyli i tak Ty
Polacy dopiero uczą się życia z systemem kaucyjnym, a już pojawia się kolejny pomysł na zmianę sposobu postępowania z odpadami. Tym razem chodzi o ubrania i tekstylia. Państwo planuje stworzyć system, w którym producenci będą ponosić odpowiedzialność za zagospodarowanie zużytej odzieży.VoxClamantisInDeserto
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Komentarze (109)
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dodatkowo robi sie z nas teraz smieciarzy bo najwyrazniej mamy za duzo czasu i miejsca w apartamentach
To nie partia głosuje, tylko konkretne nazwiska głosują. I z tego należy ich rozliczać.
Ciekawe kiedy ETS obejmie oddychanie.
@xistobal: A o opłacie klimatycznej słyszałeś?
Przecież on jest jednym z liderów projektu C40 Cities.
@fervi: raczej downgrade. Jeśli mowa jest o kobietach, to mężczyźni będą chodzić w tym samym 20 lat.