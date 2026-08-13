Polacy dopiero uczą się życia z systemem kaucyjnym, a już pojawia się kolejny pomysł na zmianę sposobu postępowania z odpadami. Tym razem chodzi o ubrania i tekstylia. Państwo planuje stworzyć system, w którym producenci będą ponosić odpowiedzialność za zagospodarowanie zużytej odzieży.