Zamiast uprościć podatki, tak, żeby każdy olał to i wolał zapłacić i mieć spokój to zrobili zawiłe przepisy a teraz bohatersko rozwiązują problemy. Samo utrzymanie tego systemu wraz operatorami kosztuje więcej niż ściągalność tych podatków. Zrobić 3% opłaty dodatkowej przy zakupie auta na firmę jak chcesz też prywatnie korzystać i te podatki zostaną w Polsce bo nikomu za kilka tysi nie będzie się chciało przepychać z urzędasami. Żebym jeszcze jako podatnik miał Pokaż całość