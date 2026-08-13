Inwigilacja kierowców: KAS idzie w zaparte. Ukrywa jak długo trzyma nasze zdjęci
Każdy kierowca w Polsce jest nagrywany, ale Podkarpacki Urząd Celno-Skarbowy, który jest operatorem systemu ANPRS, ukrywa informacje o tym, jak długo trzyma zdjęcia samochodów, kierowców i pasażerów, robione przez kamery drogowe. Nie chce też podać podstawy prawnej działania systemu.francuskie
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Komentarze (63)
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@TerminatorNinjy: więcej podatków. = sie tylko jedno! = wiecej do ukradzenia przez urzedasow
2+2=4
@KurnikoweKuriozum: no ja myślę, że za bardzo przymykają oko na kilometrówki posłów.
Numer rejestracyjny i godzina+miejsce pojawienia to nie są dane osobowe.
Po pierwsze zgodnie z wymogami specyfikacji zamówienia system miał pozwalać na uruchomienie odcinkowego pomiaru prędkości w oparciu o bramkownice.
Znajomy miał auto. Było to auto na kategorie B jednak czasem wykorzystywał je jako B+E czyli z przyczepą [..]
Efekt był taki ze na taki zestaw potrzebował viatola. No i miał tego viatola. I teraz najlepsze dostał mandat za jazdę bez viatola.
Powodem było to