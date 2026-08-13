Ochrona zdrowia zbliża się do ściany. "Szpitale będą wstrzymywać przyjęcia"
Polska ochrona zdrowia wchodzi w fazę, w której rosnące nakłady przestają wystarczać nawet na utrzymanie obecnego poziomu świadczeń. Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich w Onet Rano Finansowo, ostrzega, że kłopoty ochrony zdrowia wkrótce wrócą ze zdwojoną siłą.VoxClamantisInDeserto
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Komentarze (92)
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@komarrek: masz bardzo fajny i oryginalny pomysł, życzę abyś nie musiał sprawdzać czy uda się go zrealizować.
Oczywiście, w takim razie, lekarze zostaną wysłani na bezpłatny urlop, prawda?
I sa wzywani regularnie aby sprawdzić, czy im nie odrosły.
@P4ncak3: Może dlatego, że prywatna firma podpisała ze szpitalem dobrowolną umową na świadczenie określonych usług? Może trzeba zapytać dyrektora?