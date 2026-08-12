Brakuje dziś filmów pokroju „Psów”, „Symetrii”, „Róży”, „Poranka kojota”, „Taty”, „Chłopaków nie płaczą”, „Nic śmiesznego”, „Ogniem i mieczem” czy „Długu”. I nie chodzi nawet o to, że wszystkie te filmy były arcydziełami. Miały jednak coś, czego coraz częściej brakuje współczesnemu polskiemu kinu – charakter, własny styl, świetne dialogi i bohaterów, których pamięta się latami.