Nowe polskie filmy są słabe
Stare polskie kino miało naturalność i przemyślany scenariusz. Nowe ma kampanię promocyjną zaplanowaną przed scenariusze i na siłę udają amerykańskie kinoCodzisobejrzecpl
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Stare polskie kino miało naturalność i przemyślany scenariusz. Nowe ma kampanię promocyjną zaplanowaną przed scenariusze i na siłę udają amerykańskie kinoCodzisobejrzecpl
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Komentarze (162)
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@Brut_all: xDDD
Dla porównania taki Walaszek jest człowiekiem z ludu i jego treści reprezentują wyższy poziom.
Kiedyś gwiazdami byli Led Zeppelin, Rolling Stones, Pink Floyd, Queen, ABBA, Beatlesi, Fleetwood Mac, Blondie, Eagles, E.L.O, Police, Michael Jackson, David Bowie, Phil Collins, Madonna, Cher, Tina Turner
A dzisiaj gwiazdami są Taylor Swift, Justin Bieber, Miley Cyrus, Dua Lipa, Ava Marx, Doja Cat, Pitbull, Weeknd, BTS, Shawn Mendes, Camilla Cabello, Harry Styles, Selena Gomez, Zara Larsson, Demi Lovato.
Prędzej
Dokładnie tak, większość artystów i przebojów z ostatniej dekady już poszła w niepamięć. Ludzie kojarzą jeszcze Adele czy Lanę del Rey, ale fakty są takie że o ile mógłbym wymienić po 20 przebojów z każdego roku z lat 80 czy 90, albo i nawet pierwszych lat 2000,