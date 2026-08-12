15-latek zatrzymany na elektrycznym motocyklu mogącym rozpędzić 100km/h
Policjantów zainteresowały również parametry jednośladu. Wstępne oględziny wykazały, że pojazd może osiągać prędkość blisko 100 km/h. Funkcjonariusze zabezpieczyli go do dalszych czynności. 15-latek został przekazany pod opiekę matki. Sprawą zajmują się policjanci z Zespołu ds Nieletnich i PatologiiK1DoN
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Komentarze (232)
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Rodzice patusy tak właśnie dbają o swoje pociechy.
gdyby matka gówniarza zapłaciła też 10k to by problem sie skonczyl
@Chris_Karczynski: ogranicznik prędkości musi działać niezależne od obciążenia w każdym homologwanym pojeździe
I nikt tym nie jeździł po chodnikach i drogach rowerowych.
@giorgioborgio: jazda czymś takim bez OC, rejestracji, prawka jest zabroniona (bo to jest motocykl w myśl przepisów). Tu nie trzeba nowych przepisów, tylko egzekwowania istniejących.
I automatycznie wymagamy prawka na motocykl, a poruszanie się tylko po publicznych drogach.
Chociaż taki ma kategorie AM pewnie bo odblokowaniu też poleci z 75 km/h.
Więc policji trudno wykryć że to już nie jest rower elektryczny tylko motorower/motocykl.
@jamajskikanion: to w ogóle nie ma pedałów zamontowanych xD
Co tu się ostatnio zadziało, że nagle społeczeństwo kolektywnie stwierdziło, że taka jazda na
@smk666: Wszystkie ulice są zasrane hulajnogami elektrycznymi o coraz większej mocy, ludzie się zorientowali, że policja g---o robi z typami jeżdżacymi po ścieżkach rowerowych 60km/h, to uznali, że takie olewanie przepisów to nowa normalność.
Oby grzali te newsy o mandatach i konfiskacie sprzętu, bo na takie zwierzęta żadna refleksja nie spływa póki