A mnie zastanawia co takiego się ostatnio zmieniło w postrzeganiu jazdy bez rejestracji, w dodatku nagminnie przez nieletnich. Jak ja byłem nastolatkiem to były stare Komary i motorynki powyciągane z szop w spadku po ojcu oraz wchodziły chińskie skutery i quady ale nikt nie jeździł na tym po mieście bez tablic i ubezpieczenia, w dodatku często po chodniku.



Co tu się ostatnio zadziało, że nagle społeczeństwo kolektywnie stwierdziło, że taka jazda na Pokaż całość