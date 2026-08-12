A według jakiego to jest taryfikatora????

Złamanie zakazu wjazdu, zgodnie z taryfikatorem to kara 500 pln + 8 pt karnych

.W skrajnych sytuacjach, gdy kierowca stworzy realne zagrożenie w ruchu, policja może skierować sprawę do sądu, gdzie grzywna może wynieść nawet do 5000 zł

Taką grzywnę może zasądzić sąd, a nie idiota w niebieskim wdzianku...



A tak swoją drogą... Policja publikuje na swoich stronach taryfikator z 2021 roku.... Pokaż całość