10 tysięcy złotych za wjazd pod prąd w ulicę jednokierunkową
Dwa mandaty po 5 tysięcy złotych dostała 70-letnia kobieta w Stargardzie.Tegucikalpa
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Dwa mandaty po 5 tysięcy złotych dostała 70-letnia kobieta w Stargardzie.Tegucikalpa
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Komentarze (195)
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Nie zostali pociągnięci do odpowiedzialności prokuratorzyny i policmajstry, którzy mataczyli ws. Sebusia.
Nie ruszył proces ws. przestępcy głównego policji, bo sali nie mogli znaleźć. 10 razy. :D
Mandat
@KurnikoweKuriozum: Może tak było... a może nie było. To domniemanie. Bezpodstawne.. Za to na pewno pierwszy mandat za określony czyn z górnej półki jest opresją. Nie tak się
@Pawel993: od początku te wysokie mandaty, kary powinny być dla recydywistów, a nie mandat 10 000 zł, bo ktoś jeden raz przeoczył znaki i wjechał w jednokierunkową nie z tej strony.
@ziomus0812: chłopie, ale o czy ty piszesz? Nikt nie kwestionuje, że może być mandat, ale widełki w tym przypadki są od 20 zł do 5000 zł, przecież to jakiś cyrk. Jakie są/były argumenty by dostała maksymalną karę?
Jak jest się pokornym i stwarza miła atmosferę, to nawet że skrętu przeciwnie niż nakaz i przejechania linni podwójnej może zrobić się pouczenie.
@roman999: Strzelała do ludzi w innych łodziach? Chyba przeoczyłem to w mediach.
Złamanie zakazu wjazdu, zgodnie z taryfikatorem to kara 500 pln + 8 pt karnych
.W skrajnych sytuacjach, gdy kierowca stworzy realne zagrożenie w ruchu, policja może skierować sprawę do sądu, gdzie grzywna może wynieść nawet do 5000 zł
Taką grzywnę może zasądzić sąd, a nie idiota w niebieskim wdzianku...
A tak swoją drogą... Policja publikuje na swoich stronach taryfikator z 2021 roku....
@konkarne: Przestań robić z siebie idiotę, albo taguj # moja curka studiuje prawo , co wszystko by wyjaśniało.
§ 1ad. 9 W postępowaniu mandatowym w sprawach o wykroczenia określone w art. 82 § 1-3, 4 i 5 Kodeksu wykroczeń oraz w rozdziale XI Kodeksu wykroczeń można nałożyć grzywnę w wysokości do 5000 zł, a w przypadku, o którym
@konkarne: No właśnie takim ludziom, przy aplauzie wykopków zostały nadane takie prawa. Mogą dać 5, mogą 6, mogą zabrać samochód, mogą zabrać PJ bo stałeś na parkingu marketu i widziałeś jak ktoś bączki kręci, mogą Cię aresztować bo nie założyłeś maseczki na twarz, to oni decydują czy wprowadziłeś pojazd w poślizg celowo, itd.
Większość wykopków powinna się cieszyć -
to jeszcze bardzo często tę patologię napędzają nieoficjalne WYMAGANIA ilości albo wielkości wystawionych mandatów które są oczekiwane od Policjantów...
Wymaganie przez Komendanta albo innego przełożonego ilości/wielkosci wystawionych mandatów powinno być traktowane JAK ZŁAMANIE PRAWA, bo sprawia, że zamiast obiektywnie ocenić sytuację, Policjanci chca wyrobić normy i KARZĄ NIEADEKWATNIE, a więc ŁAMIĄ
@TwojaStaraTanczyMambe: Wystarczy, że "obraziła" milicjanta nie spuszczając pokornie głowy.
@Majster_2: Po prostu ten artykuł czegoś "zapomina" powiedzieć
ewentualnie mieli na komisariacie konkurs, kto wystawi mandaty na większą kwotę, ten dostanie odkurzacz, albo mikrofalówkę (⌐ ͡■ ͜ʖ ͡■)
Z tym pięćset mnie rozbawiles, łap plusa xD
@PustyCzlowiek: Ale pierdzielisz, jeden w takiej dwójce powinien być właśnie ze znajomością pisma.(－‸ლ)
Kurde, w sumie "powinien".Ok. Nie było tematu.