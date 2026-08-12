Wylali chemikalia do wykopu. Śledztwo i zarzuty dla 4 osób
Do wykopu wewnątrz hali wylano zawartość dwóch pojemników typu mauzer, każdy o pojemności 1000 litrów. Wstępne badania wskazują na olej silnikowy i inne substancje ropopochodne, które mogły zagrozić glebie i wodom podziemnym.matixrr
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Komentarze (56)
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Zalały parter, podnoszą się, atakują falami
@RECAPTCHASSIE: rozbił siedem jajek
zakop, nic nowego, na wykop dawno spłyneły wszelkie możliwe chemikalia, zanieczyszczenia i nieczystości
Będzie bordo jak nic.
No debile. Przecież mogli tym ogrzewać sobie tą halę przez długi czas. To ludzie płacą za olej przepracowany, żeby mieć ciepło a te głąby wylały.