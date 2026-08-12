A2 Nowy Tomyśl Konin drożeje. Od 11 września kierowcy zapłacą więcej
Od 11 września 2026 r. zmienią się stawki za przejazd koncesyjnym odcinkiem autostrady A2 Nowy Tomyśl Konin. Jednocześnie wprowadzone zostaną promocyjne ceny dla kierowców korzystających z videotollingu. Sprawdź, co się zmieni i kto będzie mógł zapłacić mniej.InfoMagazyn
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Komentarze (69)
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- Jan Kulczyk
@ROSTMAN: a dlaczego nie może być jak np. na A2 od Łodzi na wschód, albo jak w Niemczech?
I tak płacimy gigantyczne podatki w paliwie, osobowe powinny jeździć bezpłatnie, a winiety tylko dla ciężarowych i ewentualnie elektryków, bo tam nie ma opłat w paliwie - ani drogowej, ani akcyzy
1,5 tony nie robi takich
Najgorzej jak ktos ma eletryka, swoj prad bo ma panele to wtedy panstwo stratne jest
ps. Tyle bocianów podczas jednej podróży to chyba nigdy nie widziałem.
S10 Piła-Szczecin jest już w budowie i w 2028 otwarcie, Bydgoszcz - Wyrzysk jest w przetargu na budowę, dziura jest Wyrzysk - Piła.
Ale to i tak są małe miki, bo dla CAŁEGO ruchu z krajów bałtyckich kluczową jest S16 na Mazurach która spowodowałaby że ruch zszedłby z Warszawa-Lodz-Poznan i wskoczyłby na Ełk - Olsztyn - Bydgoszcz (i potem S10/A2/S6). Ale tutaj lobbing idzie taks skutecznie że od 20
Pewnie robią przymiarki pod zwolnienia kasjerek, a na koniec bedzie jak w biedronce - kasujesz sam, a płacisz tyle samo.