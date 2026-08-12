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S10 Piła-Szczecin jest już w budowie i w 2028 otwarcie, Bydgoszcz - Wyrzysk jest w przetargu na budowę, dziura jest Wyrzysk - Piła.Ale to i tak są małe miki, bo dla CAŁEGO ruchu z krajów bałtyckich kluczową jest S16 na Mazurach która spowodowałaby że ruch zszedłby z Warszawa-Lodz-Poznan i wskoczyłby na Ełk - Olsztyn - Bydgoszcz (i potem S10/A2/S6). Ale tutaj lobbing idzie taks skutecznie że od 20