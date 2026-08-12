W tym systemie nie chodzi o żadną ekologię tylko wyłudzanie pieniedzy i wyprowadzanie pieniędzy Polaków z kraju do niemieckich firm. Puszki i butelki z Anglii czy Norwegii do recyklingu się nie nadają, bo automat ich nie przyjmuje.

Gdyby rzeczywiście chodziło o ekologię to te automaty by stały w każdej wsi i mieście oraz przyjmowały wszystkie butelki i puszki w zamian np. za obniżenie opłaty za wywóz śmieci, a w sklepie nie trzeba Pokaż całość