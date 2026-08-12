Rząd nie zdąży z ustawą, zapłacą mieszkańcy. To wina systemu kaucyjnego
System kaucyjny mocno uderzył w finanse gminnych instalacji odpadowych. Samorządy tracą pieniądze ze sprzedaży plastiku i aluminium, a jednocześnie rosną koszty zagospodarowania śmieci. Jeśli nie wprowadzą przepisów o rozszerzonej odpowiedzialności producenta, za straty zapłacą mieszkańcy.Lokator87
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Komentarze (68)
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Komentarz usunięty przez moderatora
Co prawda dalej byśmy musieli dymać do butelkowatów, ale norma odzysku by została wyrobiona, a stare śmieciowe firmy by nadal miały PET-y i cały swój szajs. Ba, może by nawet to sprawniej poszło bo w interesie firmy by było nie odwalać
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W razie czego to jest to mój autorski pomysł na którym chcę zarobić.
@andrzej67: Widocznie ostatnią ponad dekadę spędziłeś pod kamieniem, dawno temu Tusk rozpieprzył prywatny odbiór śmieci w Polsce, wymuszając kolektywistyczny inhouse, by gminy i gminne molochy nad którymi nikt nie ma kontroli miały tutaj monopol.
Przeciwko była tylko Konfederacja.
Głosowanie https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/Glosowanie.xsp?posiedzenie=79&glosowanie=125
@fujiyama: SK 52/08, I KZP 9/01 to tak na poczatek :D
Gdyby rzeczywiście chodziło o ekologię to te automaty by stały w każdej wsi i mieście oraz przyjmowały wszystkie butelki i puszki w zamian np. za obniżenie opłaty za wywóz śmieci, a w sklepie nie trzeba
Straszne jest to, że ludzie wierzą, że jeśli jakieś koszty przerzuci się na "paskudnych kapitalistów" to
Nie dość, że chodzę z butelkami do sklepu, czasami czekam po kilkanaście minut bo jest kolejka, a za każdą nieoddaną butelkę przepada mi kaucja, to teraz w nagrodę muszę więcej płacić za resztę odpadów.
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@D4Ru73K: prosze pytac Mateusza M (⌐ ͡■ ͜ʖ ͡■)