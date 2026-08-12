Kolejny rolnik niszczy drogę w budowie
Wbrew opisowi wygląda na wypadek, ale czy miał prawo jechać z takimi maszynami po drodze publicznej?n000t
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Wbrew opisowi wygląda na wypadek, ale czy miał prawo jechać z takimi maszynami po drodze publicznej?n000t
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To "kto zaczął" to nie wiadomo, ale że zrobił to celowo (i to jeszcze chyba ryzykując uszkodzenie swojego sprzętu), to moim zdaniem nie ma wątpliwości.
No dobra, obejrzałem jeszcze raz dokładnie i rzeczywiście widać, że opuszcza przed zjechaniem w ten wykop.
@Sikor12: Nie doczytał, że ten pierwszy rolnik dostał areszt i grozi mu rok+ więzienia za niszczenie mienia o znacznej wartości...
że nie mają czasu pola zaorać.
Dokładnie po prawo pod siedzeniem jest gałka sterująca pompą podnośnika - widać jak obraca się w prawo, spogląda w dół i sięga ręką, a po 2 sek jak pompa zareaguje przy podniesieniu obrotów to podnośnik się podnosi.
Tutaj sam fakt, że
nawymyślali se te jakieś ałtostrady, paczkomaty, dina srina, ałszany oszołomy, kiedyś to tylko był bruk do kościoła i każdy sie cieszył że chleb miał a tera ni ma!!! dzieci to w polu robiły, nikt nie brał jakiś tych antybiotUF tylko każdy na roli robił, zero grypy srypy, nie było zarazków, piło się mleko prosto od krowy i
Nie płaci podatku PIT – większość rolników indywidualnych rozlicza się ryczałtowo na podstawie ustawy o podatku rolnym, co oznacza brak klasycznego podatku dochodowego. PIT obowiązuje tylko przy działalności gospodarczej poza rolnictwem.
Generuje niską wartość dodaną dla PKB – sektor rolny odpowiada za ok. 2–3% PKB, przy czym jego produktywność jest znacznie niższa niż w innych sektorach. Szacunki strat rzędu 15 mld zł rocznie pojawiają się w analizach efektywności systemowej, ale
Nikt tu nie „szczuje”, tylko opisuje rzeczywistość, którą każdy widzi, gdy rolnicy po raz kolejny robią klasyczne DAJ DAJ DAJ, a potem blokują drogi ludziom, którzy na nich dopłacają.
I serio patrzę na te Twoje elaboraty, to mam wrażenie, że rolnicy to już nie grupa zawodowa, tylko kasta z immunitetem, która uważa, że wszystko jej się należy, a reszta społeczeństwa ma siedzieć cicho i