żaden błąd, rolas 70 lat żyje i nikt nie będzie go pouczał jak się jeździ

nawymyślali se te jakieś ałtostrady, paczkomaty, dina srina, ałszany oszołomy, kiedyś to tylko był bruk do kościoła i każdy sie cieszył że chleb miał a tera ni ma!!! dzieci to w polu robiły, nikt nie brał jakiś tych antybiotUF tylko każdy na roli robił, zero grypy srypy, nie było zarazków, piło się mleko prosto od krowy i Pokaż całość