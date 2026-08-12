Sortownie dzielą PETy na kolory, maszyny w sklepach mielą wszystko jak leci w jedną papkę która ma mniejszą wartość. Także jesteśmy okradani z własności, tracimy roboczogodziny żeby odzyskać własne pieniądze, magazynujemy odpady w mieszkaniach zamiast wyrzucać do przeznaczonych dla tego celu kontenerów. I to wszystko żeby na koniec zapłacić więcej za śmieci.