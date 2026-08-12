Opłaty za śmieci mogą wzrosnąć przez system kaucyjny
Wprowadzenie systemu kaucyjnego na plastik i aluminium przyniosło negatywne skutki dla samorządów. Gminy alarmują, że straciły nawet połowę dochodów ze sprzedaży surowców. Samorządowcy podkreślają, że bez ustawy o rozszerzonej odpowiedzialności producenta mieszkańców dotkną podwyżki opłat.Hubstep
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Komentarze (99)
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mamy sierpień ( ͡~ ͜ʖ ͡°)
zrobią małą obniżkę i ludzie będą całować ich po dupie
Pewnie jesteście prawakami
przecież tam można kogoś nowego poznać
budować relacje
lol
#bekazlewactwa
Za rok będzie płacz że przez płacę minimalną i 500+ zdrożał mój Kubuś, a nie przez to że producent dostanie karę za zbyt małą ilość zwróconych opakowań
Zauważyłem że przewidywanie skutków, nawet całkiem oczywistych (wprowadzenia prawa, wwożenia gatunku inwazyjnego do siebie, głosowania na Morawieckiego) to w obecnych czasach szurstwo, odklejka i dezinformacja.