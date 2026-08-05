Stworzyłem appke, która śledzi transakcje giełdowe amerykańskich polityków. Wyniki są ciekawsze niż myślałem

Politycy w USA muszą zgłaszać każdą transakcję na giełdzie. Tak każe im prawo (STOCK Act). Te zgłoszenia są publiczne, ale rozsiane po tysiącach dokumentów. Napisałem kod, który je wszystkie zbiera i liczy, jak im idzie.

Przeanalizowałem te transkacje. Kilka rzeczy, które mnie zaskoczyły:

Czołówka regularnie wygrywa z rynkiem. Najlepszy polityk w moim rankingu ma średnio 14.5% ponad S&P 500 rok po ujawnieniu transakcji. To nie jest jedna szczęśliwa transakcja, tylko [liczba] transakcji.

Kongresmenka Marjorie Taylor Greene kupowała akcje 8 i 9 kwietnia 2025, kiedy rynek leciał na łeb po ogłoszeniu ceł. Apple, Amazon, Tesla, Palantir, w sumie za 21 do 315 tys. dolarów (Kongres podaje tylko widełki). Rano 9 kwietnia Trump napisał na swoim portalu "TO ŚWIETNY MOMENT NA ZAKUPY". Kilka godzin później ogłosił pauzę celną i S&P 500 zaliczył najlepszy dzień od 2008 roku, plus 9,5%. S

Najciekawsze jest to, że te dane są jawne od lat. Każdy mógł to sprawdzić. Po prostu nikt nie chciał grzebać w tysiącach PDF-ów.

Robię teraz to samo dla GPW. U nas członkowie zarządów też muszą zgłaszać swoje transakcje (raporty ESPI). Pierwsze wnioski z polskiego rynku wrzucę w kolejnym wpisie, bo tam też się dzieje.