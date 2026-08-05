Pewnie pójdzie odwołanie, samo to zajmie z 2 lata.Po tym kilka przeciągnie i na 5 domkach zarobi w tym czasie... w zakopanym lekko licząc 500k przychodu rocznie.Za te pieniądze wystąpi o plany zabudowy i posmaruje komuś, kto je wystawi, nawet jak rozbierze i postawi na nowo domki to będzie na sporym +Mógłby dostawać 100k rocznie kary a i tak będzie na gigantycznym plusie ;p