"Poidła dla koni", czyli nielegalnie postawione domy w Zakopanem, z prawomocnym
Poidła dla koni w Zakopanem, czyli pięć nielegalnie postawionych domów na wynajem do rozbiórki. Sąd Okręgowy w Nowym Sączu podtrzymał wyrok sądu w Zakopanem, który nie tylko skazał inwestora na karę grzywny, całe 1372 zł ;) koszty sądowe, ale nakazał rozbiórkę budynków i usunięcie utwardzenia drogi.Kantor_wymiany_mysli_i_wrazen
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Komentarze (14)
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To spisek...
Dokładniej z wykroczenia naruszenia parku kulturowego, który najstarsi górale ustanowili w 2006 roku, bo mieli przeczucie, że rozległe zakopiańskie polany ktoś kiedyś będzie chciał zabudować.
Pewnie pójdzie odwołanie, samo to zajmie z 2 lata.
Po tym kilka przeciągnie i na 5 domkach zarobi w tym czasie... w zakopanym lekko licząc 500k przychodu rocznie.
Za te pieniądze wystąpi o plany zabudowy i posmaruje komuś, kto je wystawi, nawet jak rozbierze i postawi na nowo domki to będzie na sporym +
Mógłby dostawać 100k rocznie kary a i tak będzie na gigantycznym plusie ;p
Komentarz usunięty przez autora
Mamy oligarchię.
Tam nie było pozwolenia na
budowę?