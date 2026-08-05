Najmłodszy czarny profesor w UK oskarżony o plagiaty
Jason Arday (zdj.) przedstawiany był jako przykład naukowca pochodzącego z upośledzonego środowiska (płd. Londyn), i jednego z najmłodszych czarnoskórych profesorów w Wielkiej Brytanii. Teraz został oskarżony o plagiat, oszustwo akademickie. Cambridgde już prowadzi śledztwo wyjaśniające. (ang)Poludnik20
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Komentarze (44)
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Lewactwo nie ma zdolności intelektualnych.. oraz oporów by kraść i kłamać.
Patrz: ministra Kotula
¯\(ツ)/¯
Oraz osadzeni w zakładach karnych.
Więc tak nie szarżuj z tą "inteligencja" ..robaczku..
(
Ale mam wrażenie, że aktualnie to lewica wyszła na prowadzenie. Zapewne dlatego, że są w rządzie i to na nich teraz skupia się uwaga.
(╭☞σ ͜ʖσ)╭☞
x(kvrwa)D
@ramirezvaca: tak co ciebie w zawodówce mówili? :)
@sebastian-podjadlo: @xpear w UK nie ma habilitacji.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Habilitacja