Lekarze milionerzy prośba o wsparcie zrzutki na wóz strażacki
Tyle milionów zarobionych więc może jedno Porsche albo mieszkanie mniej i byłoby akurat na wóz strażacki dla straży pożarnej. Polska jest taka biedna ale może spadną jakieś okruszki chociaż dla strażaków. Nie wszyscy skończyli ciężkie studia, ale reszta do zrzutki chociaż butelki zbierze.iggy_p
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Komentarze (23)
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https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C1446977%2Cprawie-400-pojazdow-od-polskich-strazakow-trafilo-na-ukraine.html
Nie po to place podatki by nie bylo stac kraju. Jak nie stac, to niech ludzie cierpia do momentu az przestana wybierac popis.
Place wystarczajaco duzo podatkow by jeszcze sponsorowac ten b----l.
Skoro OSP dostało wóz pożarny, to będzie na korupcję dla kolegi z gminy,
https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C1446977%2Cprawie-400-pojazdow-od-polskich-strazakow-trafilo-na-ukraine.html
śmieszy mnie wyobrażenie o 'doktorach' szukających cienia i półcienia, i szepczących 'mnie może nie zauważą, są lepsi lekarze ode mnie';;)
https://wykop.pl/link/7895751/lekarz-ladowal-porsche-szpitalnym-pradem-oszczednosci-nigdy-za-wiele
Lekarz ładował porsche szpitalnym prądem. Oszczędności nigdy za wiele :)
mega chamska i prostacka kasta, ludzie k---a zbierają na leczenie dzieci, inni wpłacają tylko po to aby potem na koniec dnia taki lekarzyn znowu sfejkował godizny pracy i o----ł państwo.... lekarz osoba z wyższym wykształceniem,,,