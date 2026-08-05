Polska nie jest biedna. Jak kupicie woz strazacki, to ta kasa z panstwa pojdzie na cos innego. Tak samo jak z WOSP. Szanuje wosp, ale wiem ze kupujac sprzet, to wiecej zostawalo szpitalowi dla lekarzy milionerow.



Nie po to place podatki by nie bylo stac kraju. Jak nie stac, to niech ludzie cierpia do momentu az przestana wybierac popis.



Place wystarczajaco duzo podatkow by jeszcze sponsorowac ten b----l.