To sie nazywa "segmentacja doskonałą" i robi sie to od... zawsze (pierwszy przyklad z brzegu: bilety lotnicze). Nie potrzeba bylo do tego AI (chociaz wierze w to, ze ta, analizujac w tej chwili wiecej zmiennych, moze ten preces teraz znacznie ulepszyc). Kotler o tym pisał z 50 lat temu. Teraz poprostu sa narzedzia, zeby ten proces doprowadzic do perfekcji, i wyciagnac ostatniego dolara tam gdzie sie da.