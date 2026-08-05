[ENG] Korporacje używają AI do zmieniania cen w zależności od klienta.
Korporacje używają AI do inwigilowania i profilowania, by "dostosować ceny indywidualnie do klienta" i wycisnąć jak najwięcej wg. możliwości. Wg. Senatora Kolveta klienci płaca nawet $150 więcej za odkurzacza na podstawie ich profilu. Korporacje handlują ze sobą ogromnymi zbiorami danych klientów.Jan998
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Komentarze (21)
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kapitalizm YES
jak sie cena nie podoba to mozna isc do konkurencji
po rowno to komunizm ( ͡º ͜ʖ͡º)
Za odkurzacza?
Co to za bełkot?
Coraz częściej takie niechlujstwo czytam...
Mój ulubiony to "kupiłem smartfona". Poważnie?
Ale widac kawiorowa lewice zabolalo ze bogole placa za produkty wiecej niz biedota wiec musza bronic myliardwrow bo inaczej sie skoncza dotacje na „aktywiszcza”
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