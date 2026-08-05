Jawność zarobków medyków od dzisiaj
Ustawa PESEL-owa weszła w życie. 73 proc. lekarzy specjalistów pracowało na kontraktach. Państwo sprawdzi ich zarobkimichalson18
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Ustawa PESEL-owa weszła w życie. 73 proc. lekarzy specjalistów pracowało na kontraktach. Państwo sprawdzi ich zarobkimichalson18
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Komentarze (25)
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TU PIP może spokojnie przekształcić kontrakty w etaty. Pracują u pracodawcy, narzędzia pracodawcy, hierarchia - wszystko na tacy.
Komentarz usunięty przez moderatora
@monbusiness-business: niestety nie mam telefonu. Pisze z napleta
bolzga to wyjatkowy kraj gdzie chlopstwo wspiera szlachte w dymaniu reszty spoleczenstwa xD
w IT do 2 milionow euro mamy ryczalciki 8%, 12%, bogaci kupuja mieszkania i zarcie za kazde pieniadze windujac ceny, a zwykli bolacy walcza z katastralnym albo stoja w kolejce do kebsa za 50zl, wszystko, bo ktos im nagadal, ze tanio to juz bylo, a sprawiedliwosc spoleczna to komunizm (