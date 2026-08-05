pamietajcie aby wspierac biednych przedsiebiorcow! trzeba im obnizyc skladki!

bolzga to wyjatkowy kraj gdzie chlopstwo wspiera szlachte w dymaniu reszty spoleczenstwa xD

w IT do 2 milionow euro mamy ryczalciki 8%, 12%, bogaci kupuja mieszkania i zarcie za kazde pieniadze windujac ceny, a zwykli bolacy walcza z katastralnym albo stoja w kolejce do kebsa za 50zl, wszystko, bo ktos im nagadal, ze tanio to juz bylo, a sprawiedliwosc spoleczna to komunizm ( Pokaż całość