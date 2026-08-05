O co tak w ogóle ten pato-Seba walczy? Może mi ktoś wyjaśnić? Bo ja nic nie rozumiem. Grozi mu MAKSYMALNIE 8 lat. Przecież jakby typ przyznał się do winy, pokajał, to by dostał maks 4. Za dobre sprawowanie wyszedłby po 3. Wypadek miał miejsce 19 września 2023 roku. To przecież on by zaraz wychodził na wolność. A tak się tułał po jakichś Emiratach, był ścigany, ekstradowany, teraz siedzi w areszcie i dostanie Pokaż całość