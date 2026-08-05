Proces Sebastiana M. zmierza do końca. Widać desperację jego obrończyni.
Seba jeszcze płynie, ale kra już nad nim zamarza. Zaczyna powoli docierać, że jego dotychczasowe, bananowe życie się skończyło. Ostatnie 3 lata wydawały mu się koszmarem a to dopiero początek kary. Wielka pała sprawiedliwości powoli zaczyna się podnosić aby zafundować mu bolcowanie życia.Buckshot_00
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Komentarze (33)
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@matthewonthego: na poczet kary zostanie zaliczony tylko areszt "tymczasowy".
Dokładnie tak jak piszesz.
Wykopki myślą ze w celi każdy myśli żeby pomscic ofiary wypadku 🤣
W rzeczywistości inni osadzeni za darmo
Juz jakis czas temu pisalem: bedzie krolem puchy za fajki, herbate i inne 'luksusy'
Narcyzm, milosc wlasna, n----------e mozgowe
Jaki początek? Te 3 lata to prawie połowa maksymalnego wymiaru kary, jaki może dostać.
Chyba u Ciebie xD chłop będzie miał luksusy w celi i przychylność plebsu co będzie chciało uszczknąć 5 złotych z jego łaski dobrze go traktując ( ͡° ͜ʖ ͡°)ﾉ⌐■-■
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