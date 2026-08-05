Audyt szpitala: lekarz dyżurował 110 godzin bez przerwy
Według audytu w Szpitalu Południowym ten sam 8-godzinny dyżur rozliczano równocześnie na dwóch oddziałach, a jeden lekarz przekroczył 400 godzin w miesiącu. NFZ nałożył na placówkę 1,3 mln zł kary.Palinek
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Komentarze (18)
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@Blackorange: Szpital jest instytucją, na nią nakłada się kary. A potem mogą zostać wyciągnięte konsekwencje wobec osoby która coś takiego klepnęła. Ktoś zdecydował, że lekarz pracował na dwóch oddziałach równocześnie - to było albo kłamstwo (przestępstwo finansowe) albo zagrożenie życia... no bo lekarza w jednym oddziale nie było.
Nie wiem kto takie procesy rozpoczyna - prokuratura? Może trzeba przypilnować i sprawdzić jaki będzie follow-up tej
@argonauta1000: Bez viagry i tyle by nie dał rady ;)