Musiałem wczoraj przejechać się samochodem żony - MG HS. Sam samochód technicznie super, ale...

Ja nim praktycznie jechałem może 2 razy, parę km jak dotąd.

No więc jadę sobie wczoraj - w pewnej chwili sobie ziewnąłem. Pik Pik - komunikat na ekranie "nie jedź jak jesteś zmęczony" czy coś.

W tym aucie szczęśliwie można wyłączyć te wszystkie asystenty j----e dwoma przyciskami na szybko dostępnym ekranie. No ale k---a mać - samochód będzie Pokaż całość