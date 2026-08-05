Reklama Spider-Mana trafiła na ekrany samochodów BMW. Klienci krytykują markę
Kierowcy BMW w ponad 70 krajach zobaczyli na ekranach swoich samochodów komunikat promujący film Spider-Man: Brand New Day. Firma przekonuje, że nie jest to reklama, lecz opcjonalna animacja dostępna w ramach pokładowej aplikacji. Część właścicieli aut nie przyjęła tego rozróżnienia.ipkis123
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Komentarze (50)
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K---a, kupujesz furę za powiedzmy 500k po to, żeby mieć grzanie d--y w abonamencie i reklamy bajek na ekranie...
https://wykop.pl/link/7558167/nowy-vw-passat-za-88-tys-zl-najtanszy-vw-od-44-tys-zl-chiny-volkswagen-to
Niech tak robią dalej, to w ogóle nie będzie mi ich żal gdy Chińczycy ich zaorają.
Nowy VW PASSAT za 88 tys zł! Najtańszy VW od 44 tys zł!!! #chiny #volkswagen #to
@jagoslau: jak nie ma ekranów multimedialnych, nie ma filmików. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@eltanol3000: Nie ma też super wygodnej nawigacji.
Dodam jeszcze że mam taką hipotezę że historia Bitcoina zadziałała demoralizująco na przedsiębiorstwa giełdowe. Inwestorzy liczą że włożą odpowiednik kasy z komunii a po roku będą sobie kupować kamienice.
Pomyślcie sobie że za takie bzdury odpowiadają realne osoby. Trzeba nie mieć honoru aby tak sobą pomiatać.
Ja nim praktycznie jechałem może 2 razy, parę km jak dotąd.
No więc jadę sobie wczoraj - w pewnej chwili sobie ziewnąłem. Pik Pik - komunikat na ekranie "nie jedź jak jesteś zmęczony" czy coś.
W tym aucie szczęśliwie można wyłączyć te wszystkie asystenty j----e dwoma przyciskami na szybko dostępnym ekranie. No ale k---a mać - samochód będzie
@pan-bartolomeu-dias: ja rozumiem 10 ale nie 20 typie XD może 40? XD
Jak ktoś jeździ tak uliczkami osiedlowymi bez sygnalizacji to jest debilem,
"Pomalujmy Księżyc na czerwono!"
Amerykanie odpowiedzieli:
"Potem narysujemy logo Coca-cola, a może jeszcze McDonalds!"
Przypominam że historycznie tego typu zmiany oznaczają stworzenie nowego wizerunku marki, nowej filozofii budowania i projektowania aut.
No cóż, najwidoczniej będzie to Apple car ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Kupisz vegański burger, sok z papierową słomką i humus w papierowym pudełku.