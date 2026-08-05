Była dyrektorka szpitala w Jeleniej Górze już z nową posadą
Sylwia Modrzyk nie pozostawała długo bez pracy po zakończeniu kierowania Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej. Od 1 sierpnia 2026 roku objęła stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Administracji i Rozliczeń w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy.Kolekcjoner_dusz
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Komentarze (23)
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Zgasiła zwykłego człowieka jak peta.
@Endrula83: Istnieje niezerowe prawdopodobieństwo.
stworzyli jej stanowisko w nowym szpitalu czy tam kogoś w------i by mogła pracować?
co to za p------a karuzela?