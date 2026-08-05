2,5 promila i osiem zakazów prowadzenia - nie trafi do aresztu
Policjanci z Będzina na Śląsku zatrzymali 33-latka, który miał w organizmie ponad 2,5 promila alkoholu. Za kierownicą usiadł, choć ma aktywne osiem zakazów prowadzenia pojazdów, w tym sześć dożywotnich. Sąd Rejonowy w Czeladzi nie zgodził się na areszt.buont666
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Komentarze (25)
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Nie mówię że zawsze się tak dzieje ale ilość przypadków gdzie decyzja sądu (zarówno o bezsensownym areszcie albo o jego braku) jest co najmniej zastanawiająca jest ostatnio kosmicznie duża.
Generalnie powinny być oceny roczne i 0,5% najgorszych wypad z zawodu ¯\(ツ)/¯
@nieocenzurowany88: hmm to zależy z jakiej kasty jesteś (✌ ﾟ ∀ ﾟ)☞
https://tvn24.pl/tvnwarszawa/okolice/legionowo-potracil-nastolatka-spowodowal-dwa-inne-wypadki-sad-go-nie-aresztowal-st9152806
#prawo #bekazprawa