No jakoś tak mi po ludzku smutno. Czy te bezduszne kitle nie widziały że Chłop ma problem? Tak to jest gdy się ma wzrok oślepiony mamoną. Nie dostrzega się wtedy ludzkich problemów, lęków itp. Cóż dla nich to kolejna skóra dla innych to był mąż, ojciec, dziadek, sąsiad co się z rana uśmiechnie przy dzień dobry.

Dbajta o siebie Wypokpi bo jak nie to Wam wpie...