Pacjent odebrał sobie życie w szpitalu na Parkitce
75-letni pacjent odebrał sobie życie podczas hospitalizacji w częstochowskim szpitalu. Sprawę bada prokuratura. Tymczasem placówka tonie w długach, a komornik właśnie zajął jej konta. Jak długo można funkcjonować na kredyt i kto odpowiada za to, co dzieje się na Parkitce?stephen-hibl
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Komentarze (33)
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O naiwności ludzka.
XD
Złamanie nogi w takim wieku i jeszcze z innymi problemami to czasami może oznaczać wyrok kalectwa więc to może być podstawa zachowania takiej osoby.
@sylwke3100: Kżde dłuższe leżenie w łóżku w tym wieku oznacza, że nigdy z tego łóżka nie wstaniesz. Jeżeli nie możesz liczyć na rodzinę i nie masz kasy będziesz gnić za życia: odleżyny, udary, zatory żylne w nogach itd
Dbajta o siebie Wypokpi bo jak nie to Wam wpie...
Obłąkany katolik dał głos.
Jak się zapytałem PANA DOKTÓRA jaki podmiot reprezentuje w danym momencie nie był w stanie (albo nie chciał) mi odpowiedzieć. Nieważne kogo
https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/czy-straznik-odpowiada-za-samobojstwo-wieznia,29909.html
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