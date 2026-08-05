Cześć Wszystkim!
Chcę Wam opisać absolutny absurd z polskiego rynku ASO i pokazać, jak wygląda diagnostyka nowoczesnej hybrydy plug-in u giganta Stellantis.
Krótko o sytuacji:
- Kupiliśmy z żoną Peugeota 3008 GT 4x4 PHEV (2020 r.). Żona bardzo chciała nudną, niezawodną Toyotę, ale przekonałem ją na ładniejszego i nowocześniejszego Peugeota.
- Auto ma pełną historię ASO i aktywny rozszerzony kontrakt serwisowy / gwarancję do lutego 2027 r.
- Po 3 dniach jazdy auto zgasło i zablokowało się na dębowo.
- Od 26 czerwca (dokładnie 40 dni) samochód wisi na podnośniku w ASO w Białymstoku na stanowisku nr 13, odgrodzony łańcuchami jak eksponat w muzeum.
Gdzie leży absurd? Serwis rozłożył ręce, bo komputer diagnostyczny nie widzi sterowników. Do Białegostoku przyjechał specjalnie inżynier polowy Stellantis (pokonał 500 km z Gliwic), po czym po 3 godzinach podpinania aparatury... odjechał bez żadenj diagnozy. Pobrano surowe dane i wysłano je do "specjalistów we Francji". Od tygodni zero reakcji, zero diagnozy, zero terminu naprawy.
Co ciekawe – auto miało już robioną oficjalną akcję serwisową producenta na obudowę/osłonę baterii, a i tak osłona rdzewieje, a układ wysokonapięciowy wyciągnął kopyta.
Napisałem już półżartem do NASA na X, żeby pomogli inżynierom Peugeota rozszyfrować pliki z telemetrii: Link do posta na X: https://x.com/Artur_Lemiesz/status/2084952021073854474?s=20
Jak myślicie, czy 40 dni na podnośniku z gwarancją producenta to już kwalifikuje się do piosenki "Arahja" Kultu ("Mój dom murem podzielony")? Dajcie plusa dla zasięgu, niech PR Stellantis zobaczy, jak wygląda obsługa klienta w Polsce.
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Komentarze (52)
najlepsze
PR Stellantisa sra na klientów - i to nie tylko w Polsce. Jedno co umieją robić, to rzucać reklamy na Insta.
A reszta? Oni patrzą jakby tu wydać jak najmniej pieniędzy. Zgłaszasz problem? Panie, to nie problem, ponad 100 stałych błędów w BSI i elektronika, która sobie co jakiś czas odwali jakiś szajs to w nic takiego, to tak ma być, idź już pan.
Mea culpa.
@Klucz13stka: a mógł kupić toyotę proace city ;)))
hahaha
silna unia
@Chinaski: Miałem, kiedyś peugeota, był ładny, ale się szybko zepsuł. Teraz mam toyotę i okazało się, że co roku muszę w niej wymieniać olej, więc też nie jest idealna.
Że to jest francuskie g. jest niby ładniejsze od bezawaryjnej RAV4 PHEV która ma ponad 300 kucy i 6s do setki?
buahaha