kupiłeś wyrób samochodopodobny Stellantisa - co się dziwisz?



PR Stellantisa sra na klientów - i to nie tylko w Polsce. Jedno co umieją robić, to rzucać reklamy na Insta.

A reszta? Oni patrzą jakby tu wydać jak najmniej pieniędzy. Zgłaszasz problem? Panie, to nie problem, ponad 100 stałych błędów w BSI i elektronika, która sobie co jakiś czas odwali jakiś szajs to w nic takiego, to tak ma być, idź już pan. Pokaż całość