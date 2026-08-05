Ważąca 200kg pasażerka ewakuowana helikopterem z promu na Bałtyku
"Jej gabaryty uniemożliwiły bezpieczne umieszczenie jej w noszach ratowniczych."Edonik
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"Jej gabaryty uniemożliwiły bezpieczne umieszczenie jej w noszach ratowniczych."Edonik
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@77adam: W Bałtyku nie ma, ale na Bałtyku właśnie odnaleziono egzemplarz.
Jak rozumiem autor nawet nie przeczytał artykułu jaki wrzuca? Bo z artykułu wynika, że: