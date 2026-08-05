Patryk Słowik w serwisie X opisuje że został zbanowany na Wykop.pl
Dziennikarz ujawniający aferę Szpitala Południowego: <<Pamiętam, jak kiedyś dostałem bana za napisanie moderatorowi "całkowicie się z tobą nie zgadzam, moim zdaniem nie doczytałaś, że...">> Wykop banuje dobrych dziennikarzy bo moderacji się nie podoba. Czy to coś nowego?birman
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Komentarze (41)
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Nie liczy się prawda, fakty, nie liczy się portal.. liczy się partia i linia partii
@Pan_krecik:
Wydaje mi się że jesteś
Piszecie byle g---o po godzinie 6:00 (to ważne) i tagujecie, że bekazpis.
Można wymyślić dowolną głupotę - i tak wejdzie na główną mikrobloga. Można się bardziej postarać - i coś od siebie, że media stanowskiego coś tam złego robią i tutaj dowód bo komentarz na portalu czy YT...
A czasem wystarczy przerżnąć 1 do 1 przekaz dnia od Giertycha z X i też setki plusów.
Przypominam, że moderacji już nie ma. Została tylko elfik, która jak się wścieknie, to kasuje komentarze bez żadnej informacji w panelu.
@zagubionychromosom: Przypominam, że w jakimś celu, przez osiem lat, chodziłeś do podstawówki. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@Lomar15: Wykop to nazwa tego portalu, a to, o co ci biega, jest znaleziskiem.
Jak ktos mi pisze, żeby moja matka raka dostała, to ok. Jak mu odpisuje niegrzecznie, to dostaje bana, cadfael nie.
Założyłem konto tutaj przez Apple, więc nie mam hasła (tylko klucz dostępu), a ono jest potrzebne do procesu usunięcia konta. I mnie ten ZJEB BIAŁEK co gada przy kawce z gangusami i ta co latała z gołą dupą w zbożu nie chcą wypuścić.
A ja właśnie przez ten cały ściek i całe