A ja się nie mogę doprosić, by usunęli mi debile konto, dwa formularze wysłane i od dwóch tygodni NIC. XD



Założyłem konto tutaj przez Apple, więc nie mam hasła (tylko klucz dostępu), a ono jest potrzebne do procesu usunięcia konta. I mnie ten ZJEB BIAŁEK co gada przy kawce z gangusami i ta co latała z gołą dupą w zbożu nie chcą wypuścić.



A ja właśnie przez ten cały ściek i całe Pokaż całość