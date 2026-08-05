gość coś mądrego chciał powiedzieć ale nie przygotował się a problem jakby jest jak znam mundurowych roszczeniowych to on nadal pracuje bo ma magiczne certyfikaty o jakich reszta może pomarzyć.

mając emeryturę resortową i pracując na etacie odprowadza składki emerytalno rentowe od których nigdy nie dostanie emerytury bo tak jest system skonstruowany

jednak 5200 to wartość o której 90% emerytów z zus może pomarzyć a 28lat pracy osoba rozpoczynającą prace w wieku Pokaż całość