5200zł emerytury za 28 lat pracy to podła emerytura, ktoś chciałby taką dostać?
Emerytowany oficer chyba nie takiej reakcji tłumu się spodziewał. A wy ile dostaniecie? xDcepheus
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Emerytowany oficer chyba nie takiej reakcji tłumu się spodziewał. A wy ile dostaniecie? xDcepheus
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Komentarze (47)
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mając emeryturę resortową i pracując na etacie odprowadza składki emerytalno rentowe od których nigdy nie dostanie emerytury bo tak jest system skonstruowany
@lkjp: Hasło "murem za mundurem" już wyszło z mody? xD Jak dają, to biorą. To przede wszystkim system jest patologiczny. A w ogóle geneza systemu zaopatrzeniowego chyba była taka, żeby chwilowo przyoszczędzić poprzez nieodprowadzanie składek i zatrzymać pieniądze w budżecie.
Poza tym niektórzy (nie wszyscy i nie tylko sami zainteresowani, część społeczeństwa również) mają wyprane mózgi i naprawdę myślą, że wykonują nie wiadomo jaką robotę. Policjanci
Grają nocami w CS'a, to się granica rzeczywistości zaciera.
mając emeryturę resortową i pracując na etacie odprowadza składki emerytalno rentowe od których nigdy nie dostanie emerytury bo tak jest system skonstruowany
jednak 5200 to wartość o której 90% emerytów z zus może pomarzyć a 28lat pracy osoba rozpoczynającą prace w wieku
Nie wspominając, że po upadku PRLu, system i pracodawcy robili ludzi w uja z pracą na czarno i trzeba było uciekać z tego kraju.
Ten gość jakby opracował 5 lat dłużej to by miał 6500 zł.