Kurier nie jest pracownikiem, jest niezależnym przedsiębiorcą ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° ) A tak na serio, tak się kończy jak pozwalamy masowo wypychac pracowników na b2b. Jak jesteś programistą na b2b w biurze pracodawcy to w zasadzie nawet skorzystanie z kibla ci się nie należy.