Nowe limity temperatur w pracy. Kurier w upale OK, a biuro idzie do domu
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej znów bije na alarm, ostrzegając przed saharyjskimi upałami i skwarem sięgającym 40 C. W Dzienniku Ustaw wreszcie pojawiło się historyczne rozporządzenie wprowadzające maksymalne temperatury w miejscu pracy. Pracownicy mogą już (nomen omen) chłodzić szampanaFXMAG
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Komentarze (54)
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@matti82: k---a jakich kołchoz
Trzeba współczuć, tym pracownikom burowym siedzącym całe dnie w cieniu (nawet jeśli nie ma klimy) ( ͡º ͜ʖ͡º)
@wiedzmy: no ale to są biznesmeni na samozatrudnieniu (✌ ﾟ ∀ ﾟ)☞