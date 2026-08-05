kojarzycie jak ostatnio 60k migrantow z maroca probowalo sie wedrzec do hiszpani ? moze ucieszyl was fakt ze znaczna czesc odeslano z powrotem ?



to teraz wiedzcie ze przez ostatni rok dokladnie tyle ok 60k migrantow z maroca przez hiszpanie wdarli sie do uni i sa porozrzucani po roznych krajach w tym polske



we wroclawiu blizej centrum czujesz sie jak bys byl poza granicami polski