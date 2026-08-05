Nawet milion cudzoziemców poza statystykami. Imigranci zalewają Polskę
Dane GUS wskazują, że pod koniec 2025 roku w Polsce pracowało ponad 1,14 mln cudzoziemców. Ich rzeczywista liczba może być jednak znacznie większa. Ekonomiści ING Banku Śląskiego oceniają, że poza oficjalnymi statystykami może pozostawać od 500 tys. do nawet miliona zagranicznych pracowników.Skarbiec_Biz
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Komentarze (63)
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A komentarza brak.
Jak tam, konfa przeciw migracji, co nie?
@uciuuu: bo każdy się już na tobie błaznie zna
Spędźcie dzień na mieście, w komunikacji miejskiej. W miejscach, gdzie są ludzie. Nie musi być cały dzień. Kilka godzin. Policzcie ile razy słyszycie język Polski w rozmowach a ile razy jest to język nie Polski.
Z moich badań wynika, że wszelkie statystyki przynajmniej w dużych miastach są niedoszacowane.
Średnio
@Official: czemu 8:2 a nie 4:1 ?
z resztą się zgadzam
to teraz wiedzcie ze przez ostatni rok dokladnie tyle ok 60k migrantow z maroca przez hiszpanie wdarli sie do uni i sa porozrzucani po roznych krajach w tym polske
we wroclawiu blizej centrum czujesz sie jak bys byl poza granicami polski
Braun i jego ugrupowanie prowadzili rozmowy z przedstawicielami Indii dotyczące m.in. współpracy gospodarczej i organizacji polsko-indyjskiego forum biznesowego. I tylko tyle. Trolle od konia hur dur, Braun chcę sprowadzać pajetów!!1
Przecież to co się teraz dzieje, to tylko i wyłącznie wina obywateli którzy wybierają sobie takie rządy
@Valdi1121: na czymś czarnym? xD
@fraciu: nikt z tych agencji nie zostaje. Nikt. Bo ani nie znajdzie pracy, ani nie wjedzie ponownie do UE.
Masz cień dowodu na to?