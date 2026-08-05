mam nadzieję, że kolejny temat to rowery jeżdżące po chodnikach

Chciałbym zobaczyć Twoją minę, gdy Twoje nadzieje się ziszczą i będziesz miał na jezdni 5 razy więcej rowerzystów, niż obecnie :⁠-⁠)Ale zgadza się, z tym też jest problem. Na szczęście, większość miast zabrało się wreszcie za stworzenie infrastruktury dla rowerzystów, więc miejmy nadzieję, że z każdym rokiem będzie coraz mniej rowerzystów na jezdniach i chodnikach.