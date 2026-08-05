WYSOKIE MANDATY POD KOŚCIOŁEM (+Wesoła Nowina)
Miejsce: ul.Nakielska 68 w Bydgoszczy Materiał powstał w celach edukacyjnych, aby uświadomić kierowcom, jak duże zagrożenie i chaos stwarzają nielegalne manewry samochodem po chodniku. Kontakt: gloszulicy@gmail.comzawisza
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Komentarze (46)
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+ montaż
@CheSlaw: mogą ale tylko w ściśle określonych warunkach :) co zresztą można wyczytać we fragmencie, który wkleiłeś.
Chciałbym zobaczyć Twoją minę, gdy Twoje nadzieje się ziszczą i będziesz miał na jezdni 5 razy więcej rowerzystów, niż obecnie :-)
Ale zgadza się, z tym też jest problem. Na szczęście, większość miast zabrało się wreszcie za stworzenie infrastruktury dla rowerzystów, więc miejmy nadzieję, że z każdym rokiem będzie coraz mniej rowerzystów na jezdniach i chodnikach.
@MaxiuBaxiu: Czyli można ci okraść chałupę i nie pójdziesz się spruć na Policję? Podaj adres.
@MaxiuBaxiu:
xD
@PoteznyAdam: na samym nagraniu widać, jak kierowca rozjechał rower na chodniku bo go nie widział, no ale "wysryw że manewry są zagrożeniem" xDDD Jak roweru nie zauważył, to tym bardziej by dziecka nie zauważył xDDD