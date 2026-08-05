Gdyby ludzie nie byli idiotami, to by się nie nabierali na takie buzzwordy, ale się nabierają i będą się dalej nabierać. Wiadomo, że marketing od zawsze potrzebuje słowa które sprzedaje samo z siebie. I tak kiedyś było to bluetooth, eco, HD i 4K. Potem wszystko musiało być smart. Smart lodówka, smart mikrofala, smart żarówka. Do tego wireless i 5G wpychane nawet tam gdzie nic się z niczym nie łączy. Kiedyś tak samo Pokaż całość