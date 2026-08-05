Połowa firm przyznaje: "zwolnienie ludzi to był błąd". Wielkie rozczarowanie AI
Przez ostatni rok nagłówki straszyły nas masowymi zwolnieniami i wizją rynku pracy zdominowanego przez sztuczną inteligencję. Okazuje się jednak, że wielu pracodawców szybko pożałowało swoich decyzji, a duże firmy po cichu przywracają ludzi na zredukowane wcześniej stanowiska. Brak ludzkiego wyczuciFXMAG
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Komentarze (58)
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- Ile osób z tej listy mogę zastąpić AI?
- Przeanalizowałem Twoją listę i uważam, że możesz pozbyć się 700 pracowników. Wygenerować wypowiedzenia?
- Tak.
Nie możesz kontynuować akcji, nie znajdujesz się na liście pracowników
Połowa, czyli druga połowa uważa dokładnie odwrotnie.
Nobody Gets Fired For Buying IBM. Lepiej zrobić absolutną głupotę, bo robią to wszyscy i zawsze można powiedzieć
no cóż kto mógł to przewidzieć xdzamiast ignorować trend i:
* obudzić się z ręką w nocniku, bo trend był słuszny i moja decyzja była błędna
* przyjdzie inny mądry i będzie mówił, że niepowodzenia firmy (które są zawsze, bo
Na razie nie zatrudniaja spowrotem moze mielismy za duzo ludzi, gdzie firma przez lata mocno sie skurczyla i support tez.
Jesli beda kiedys zatrudniac to nie w PL, a Indiach, juz tam kilka dzialow powstalo w ostatnich latach.
@Kabutops: Jest szansa że dorosną ... pracuję jako grafik, teoretycznie mogę być zastąpiony przez AI ale z mojej perspektywy jeszcze długa droga przed modelami które ogarną
@elekrytyk_eppo: ja już rzygam tymi AI grafikami w każdym biznesie.
Wszystkie wyglądają tak samo, są niechlujne, twarze powykręcane. No ale za friko, to każdy Janusz bierze i wrzuca.
Mnie dziwi, że tylko połowa, kiedy wciąż większość prawdopodobnie używa AI jak po lewej stronie obrazka, a nie po prawej...