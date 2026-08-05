82 lata temu Niemcy rozpoczęli R--ź Woli
5 sierpnia 1944 roku, dzień po wybuchu Powstania Warszawskiego, oddziały SS pod dowództwem von dem Bacha i Dirlewangera rozpoczęły systematyczną eksterminację cywilnych mieszkańców Woli. W kilka dni zginęło od 40 do 60 tysięcy osób, a odpowiedzialność poniósł po wojnie tylko jeden z dowódców.real_scoria
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Komentarze (32)
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1 sierpnia zaczeli powstanie a 5 już dostawali w dupę i Niemcy robili co chcieli
Cała Warszawa zniszczona i 200k zabitych
Kto za to byl odpowiedzialny ? 😫
@Let_Me_2_Be: Ostrożnie z historią alternatywną
@Patrick_Rowerovsky: Jak sowieci? ( ͡~ ͜ʖ ͡°)
Dywizja SS Galizien została rozbita przez Armię Czerwoną pod koniec lipca 1944 roku w kotle pod Brodami więc nie brała udziału w tłumieniu PW.
Komentarz usunięty przez autora
Zaatakowali? Ok. Zapamiętaj. uświęć ofiary zniczem. Ale patrz w przyszłość tu i teraz a nie na to co było 80-100-150-500 lat temu.
Warto o tym pamietac.