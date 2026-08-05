Wiecie Polska istnieje juz te 1000 lat - troche rzeczy się już wydarzyło, ale robienie święta co 3 dni z powodu tych rzeczy powoli robi się nudne i żenujące.

Zaatakowali? Ok. Zapamiętaj. uświęć ofiary zniczem. Ale patrz w przyszłość tu i teraz a nie na to co było 80-100-150-500 lat temu.