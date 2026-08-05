Wina maszynisty !!!

Powinien stracić prawo do wykonywania zawodu.

Nie zatrzymał się przed pieszym... eeee znaczy na przejeździe przed biednym dzieckiem.

Powinien brać pod uwagę, że ktoś może wejść albo wjechać na przejazd, więc powinien zwolnić a najlepiej zatrzymać skład.