Kolejny kamikaze na hulajnodze omal nie wjechał pod pociąg
Nieuwaga, brawura, nieostrożność to prosty przepis na utratę zdrowia, a w skrajnym przypadku nawet życia. Chłopak na hulajnodze elektrycznej w Bożej Woli (woj. mazowieckie) zignorował czerwone światło i ominął zamknięte półrogatki. Pędził prosto przed nadjeżdżający pociąg.scottkar
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Komentarze (72)
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Powinien stracić prawo do wykonywania zawodu.
Nie zatrzymał się przed pieszym... eeee znaczy na przejeździe przed biednym dzieckiem.
Powinien brać pod uwagę, że ktoś może wejść albo wjechać na przejazd, więc powinien zwolnić a najlepiej zatrzymać skład.
@Arteqq:
Dokładnie!
Człowiek na hulajnodze był z prawej więc miał pierwszeństwo - maszynista powinien przejść ponownie
@Arteqq: Ty się śmiejesz ale gdyby debil na hulajnodze się nie zatrzymał to maszynistę by miesiącami ciągano po prokuraturze i kto wie czy potem nie latami po sądach.
@fruziazuzia: ...jednakowoż hulajnogi mają też swoje niepodważalne zalety.
( ͡° ͜ʖ ͡°)ﾉ⌐■-■
@lekarz_operator_kolonoskopu: ( ͡° ͜ʖ ͡°)ﾉ⌐■-■
Przecież gdyby go zabił ludzie w tym pocisgu siedzieli by kilka godzin a koleje tysiące miałyby opóźnione pociągi.
Okoliczni mieszkańcy powinni gnojka zidentyfikować i grzywna plus konfiskata hulajnogi.
A jego życie? Nie obchodzi mnie...