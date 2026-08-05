Powinni ich kontrolować codziennie. Każdego bez prawka, bez papierów o możliwej legalnej pracy deportować. Jedzie taki jeden z drugim i zastanawia się co on tu robi na środku drogi. On całe życie rowerem zap... a tu mu auto dają. Druga sprawa to ubezpieczyciele, normalnego człowieka będą ścigać, a takich? Ubezpieczyciel wywalić takie stawi za ubezpieczenie całej sieci że im się odechce!