Kontrole Uberów - na 200 kontroli 59 zabranych dowodów
Policjanci warszawskiej drogówki w ramach działań Bezpieczne przewozy przeprowadzili w lipcu ponad 200 kontroli, które zakończyły się m.in. zatrzymaniem 59 dowodów rejestracyjnych i 10 praw jazdy. Wśród skontrolowanych osób, aż 22 nie posiadało uprawnień do kierowania, a 4 kierującycych miało..Dadzik1
- #
- #
- #
- #
- 23
- Odpowiedz
Komentarze (23)
najlepsze
@marpic:
Ich jest pewnie ze sto tysięcy. Niechby kontrolowano w każdy dzień roboczy, to będą dobre dwa lata. A oni ciągle napływają nowi.
Jeżeli nie ma żadnej konsekwencji dla firmy, odpowiedzialność jest przerzucona tylko i wyłącznie na kierowcę, to ten preceder nigdy się nie skończy
Taksometr pił, a ten zatrzymywał się przy każdym zjeździe i czytał sobie wszystkie znaki po kolei mówiąc że uczę się jazdy po tej trasie, mimo że doskonale ją znał.
Najlepsze że upał 35 stopni a niektórzy jeszcze nie zdjęli z kierownic rękawic co je założyli jak było 20 stopni mrozu. Może nie umieją.
Kiedyś miałem okazję popracować w delegacji w Madrycie od grudnia do lutego. Tam było średnio około 20 stopni wtedy. Dla mnie mega komfortowa sytuacja, a wszyscy Hiszpanie w jesionkach, czapkach, rękawiczkach i szalikach chodzili XD. Jakbym tego nie zobaczył to bym nie uwierzył.
@kinlej: Ci opatuleni przyjechali z ciepłych krajów i potrafisz ich w lato zobaczyć popylających w kurtkach albo dusznym centrum handlowym iedzących w czapce i czekających na zamówienie z maca
Obiecano nam autonomiczne pojazdy, współdzielenie przejazdów. A w rzeczywistości Uber to tunel do importu ludzi z absolutnie najbardziej egzotycznych kierunków świata
Policzmy... ~200-22-4=174.
174 osób co? Trochę miało i trochę nie miało?
Nie wiem, kto jest niespełna rozumu - ja czy OP...