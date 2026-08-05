Polska zwolni FIFA z podatków. To cena za organizację Mistrzostw Świata
Zawodniczki, działacze FIFA i jej partnerzy nie zapłacą podatku od dochodów podczas mistrzostwami świata kobiet do lat 20notdot
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Zawodniczki, działacze FIFA i jej partnerzy nie zapłacą podatku od dochodów podczas mistrzostwami świata kobiet do lat 20notdot
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Komentarze (15)
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Wszystkie zyski idą do FIFA, a jeszcze na koniec FIFA ma nie zapłacić podatku od zysków, które w naszym kraju osiągnie...
FIFA is projected to generate a record $8.9 billion in revenue for the year 2026 alone
Dla nas odpowiedzialność za podatki innego kontrahenta, a dla dużych zagranicznych organizacji zwoleniania z podatków
Macie w zamian igrzyska dla debili. Niby szkoly sa, ale ludzie glupi jak za cesarstwa rzymskiego
Bo szkoły nie są do uczenia niczego poza dyscypliną i słuchaniem się przełożonych.
Dlatego szkoły wyglądają jak więzienia (dzwonki na przerwę, sale w postaci cel, siku można iść tylko za pozwoleniem).