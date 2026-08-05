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Kolejny rozbiór Polski, następny będzie jak oficjalnie dostaną się do władzy
@koziolek666: no fajnie, tylko na ZUS płacisz składki, które w zamyśle mają ten ZUS finansować. Służby porządkowe z założenia są nierentowne i nie odprowadzasz od wynagrodzenia podatku o nazwie "utrzymanie służb porządkowych".
@koziolek666: aaaaaaaaaaaaaa nie no, to kompletnie zmienia postać rzeczy - zamiast wyciągać kasę z prawej kieszeni, to wyciągamy
Ja już tylko się zastanawiam, jak mocno mnie osobiście to zaboli, kiedy ten system w końcu jebnie.
4800 zł na dziecko / mies. (…), nieuku.
Głodny nie jesteś sobą ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@mikens:
Jak najbardziej twój wpis to wina edukacji lub po prostu pewnych ograniczeń umysłowych, jedno z dwóch. Bo ni w cholerę nie zrozumiałeś co ja napisałem.
Walaszek jest reżyserem polski