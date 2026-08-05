Jak to pieprznie to mnóstwo ludzi obudzi się w takiej biedzie że nie chciałabym być na miejscu polityków jak ten tłum będzie głodny i zrozumie co się odjaniepawlilo. Tu nawet ostra amunicja nie zatrzyma tej armii.



Głodny nie jesteś sobą ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )